Precipitano sulle Alpi Apuane durante un'escursione. Muore una donna, ferito un uomo

Cadono in un dirupo per 150 metri durante un'escursione sulle Alpi Apuane, in Toscana. Nell'incidente, avvenuto domenica sera, sul monte Cavallo, è morta una donna di 58 anni mentre un trentenne è rimasto ferito in modo grave. Lo spiega il Sast, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, intervenuto nella serata di ieri sul Monte Cavallo, tra Massa Carrara e Lucca. Secondo il Sast i due, equipaggiati con indumenti leggeri e che avevano con sé due cani, uno dei quali uno è morto cadendo a valle, avevano percorso la cresta nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta, "una via alpinistica non difficile" ma "non banale".

L'allarme, per due persone disperse, era scattato attorno alle 22.45, con le immediate operazioni di ricerca e soccorso avviate dalla stazione lucchese del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana. A dare l'allarme il marito della donna, originaria della Garfagnana, tramite la app dello smartphone. I tecnici di Lucca si sono diretti sul target, un canalone nel comune di Minucciano, e hanno trovato il ragazzo alla base della parete in avanzato stato di ipotermia, con un trauma alla schiena e con diverse escoriazioni al volto. L'uomo è stato così stabilizzato, imbarellato e trasportato a valle dove ad attendere si trovava l'ambulanza arrivata da Castelnuovo con il medico. Immediato il trasporto all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, dove è stato deciso il trasferimento urgente tramite elisoccorso fino all'ospedale di Pisa.

L'uomo è in prognosi riservata. La squadra dei soccorritori che ha continuato la progressione del pendio ha trovato quindi il corpo della donna in corrispondenza di un masso, all'incirca a metà del canale stesso. La caduta è avvenuta dalla cresta Nord del Monte Cavallo: si stima una caduta di circa 150-200 metri. La squadra ha provveduto al trasporto della salma a valle e poi tramite il mezzo del Soccorso Alpino fino al campo di Gorfigliano. Il magistrato ha disposto l'autopsia.