Merci deragliato, il Codacons denuncia: "Prezzi dei biglietti aerei da Roma a Milano a mille euro"

Il blocco della circolazione dei treni tra Nord e Sud ha costretto chi sì è trovato comunque nella necessità di viaggiare a sperimentare mezzi alternativi al treno. In primis bus e aerei, con i siti di prenotazione presi d’assalto e un notevole aumento dei prezzi.

"I prezzi dei biglietti aerei per destinazioni nazionali sono letteralmente schizzati alle stelle a seguito del deragliamento di un carro merci a Firenze che ha bloccato la circolazione ferroviaria". Lo denuncia il Codacons, che chiede l'intervento dell'Antitrust affinché verifichi eventuali condotte illecite a danno dei consumatori.

"Gli utenti che questa mattina, non potendo utilizzare i treni, hanno deciso di optare per l'aereo, sono andati incontro ad una amara sorpresa - spiega il Codacons -. Sulla tratta Milano-Roma, infatti, i prezzi dei voli hanno sfiorato i 1.000 euro a biglietto, e tariffe abnormi si registrano anche per i voli della sera: partendo da Linate diretti a Fiumicino con l'aereo delle ore 18 o delle ore 19, il biglietto costa 347 euro. Per volare da Roma a Milano, sempre nella serata odierna, servono almeno 296 euro.

''Vogliamo capire se qualcuno abbia approfittato dello stop alla circolazione ferroviaria per aumentare all'inverosimile il costo dei biglietti aerei - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Se da un lato è normale che le tariffe risentano della maggiore domanda, dall'altro è impensabile che un volo di corto raggio arrivi a costare mille euro. Per tale motivo riteniamo che l'Antitrust debba intervenire per verificare eventuali fenomeni speculativi nel comparto del trasporto aereo a danno dei consumatori che si sono ritrovati in uno stato di necessità''.

Boom delle tariffe anche per i bus. Secondo una ricerca di Corriere.it, le tariffe della linea FlixBus sono schizzate fino a 86 euro, con pochissimi posti disponibili, per chi parte da Milano con destinazione Roma Tiburtina. Per chi fa il viaggio da Roma a Milano, il prezzo è di 74 euro.