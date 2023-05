Primo maggio contro la precarietà

Oggi Primo Maggio, Festa dei lavoratori. Si moltiplicano le iniziative per celebrare la ricorrenza, ma i rapporti che fotografano la situazione occupazionale in Italia continuano a parlare di un quadro tutt'altro che roseo: fatto di precarietà, stipendi non adeguati, tassazione troppo alta.

Il tasso di disoccupazione - sono gli ultimi dati di febbraio - si attesta all'8%.

Balza però al 14,4% per i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Mentre quello giovanile in senso stretto (15-24 anni) è al 23,7%. Ma i numeri forniti dal rapporto del Censis evidenziano anche che oltre 2 milioni di giovani svolgono lavori cosiddetti “non standard” perché a termine o part time. Lavori che non garantiscono la retribuzione e la stabilità necessarie a un tenore di vita adeguato e, soprattutto, a progetti per il futuro.

Così sono sempre di più quelli che lasciano il Paese per trasferirsi all'estero, dove trovano lavori adeguati alla propria formazione e meglio retribuiti. Si parla di oltre 1 milione di italiani, di cui 1 su 4 laureato e 1 su 3 tra i 25 e i 34 anni. E mentre i giovani diminuiscono, i pensionati sono 14 milioni e 895 mila: nel 2040 saranno più di 17 milioni.