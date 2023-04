Prosegue l'ondata di maltempo, l'allerta gialla per domani si allarga a 10 regioni

A Roma oltre 200 richieste di intervento, allagata Via Prati Fiscali

Nella Capitale si sono registrate oltre 200 richieste di intervento, giunte alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Roma per allagamenti nella zona di Via Prati Fiscali. Sono state fatte evacuare alcune persone e animali dalle abitazioni a scopo cautelativo in via dei Prati Fiscali Vecchia. I vigili del fuoco con le idrovore in azione sono intervenuti per il prosciugamento di diversi locali interrati. Soccorso anche un automobilista bloccato nel sottopasso alla svincolo tra via dei Prati Fiscali e via Salaria a causa dell'acqua che ha invaso il sottopasso impedendo alle auto il transito.

La situazione nel terzo Municipio è stata determinata dal guasto all'impianto di sollevamento della rete fognaria di Val Melaina che Acea ha già riparato ma che ora necessita di ritornare gradualmente alla piena funzionalità. Ai nuclei familiari evacuati “è stata garantita una sistemazione temporanea in albergo”. Ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Gualtieri.