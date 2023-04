Pèsach 5783: oggi si celebra la Pasqua ebraica. Durerà 8 giorni

Entra stasera e durerà otto giorni la Pasqua ebraica, la Pèsach 5783, secondo il calendario ebraico che non segue quello solare ma lunare e che non parte dalla nascita di Cristo. Si celebra l'uscita dagli ebrei dall'Egitto quando sono stati liberati dalla schiavitù, evento che diede origine alla vita indipendente del popolo d’Israele. La storia vuole che nella fuga non ebbero il tempo di far lievitare il pane, ma lo fecero solo con acqua farina. Da qui il divieto per tutti gli otto giorni di non mangiare niente di lievitato, ma prodotti azzimi come pane e riso.

La prima sera viene celebrato il Seder, in ebraico “ordine”, suggestiva cena nel corso della quale vengono rievocate e discusse secondo un ordine prestabilito le fasi dell’Esodo, rileggendo l’antico testo della Haggadah. I credenti della religione ebraica si ritroveranno riuniti in famiglia seduti intorno a un tavolo per essere protagonisti individualmente e collettivamente del racconto del passaggio dalla schiavitù alla libertà: si leggono parti in ebraico, ricordano le piaghe che hanno colpito l'Egitto a seguito dell'esodo, e si consumeranno solo cibi azzimi. Dopo 8 giorni si tornerà a mangiare in modo normale.

I giorni precedenti la festa di Pesach sono dedicati a una scrupolosa e radicale pulizia di ogni più riposto angolo della casa per eliminare anche i piccoli residui di sostanze lievitate. Usanza mutuata anche dalla lingua italiana nella quale ricorre spesso l’espressione “pulizie di Pasqua” – sinonimo anche delle “pulizie di primavera”.