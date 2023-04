"L'Equipe": divorzio tra Messi e il Psg, il Barcellona sogna il ritorno

Secondo il quotidiano "L'Equipe" il fuoriclasse argentino e il club parigino si separeranno a fine stagione, a meno che il 10 argentino, campione del mondo, non accetti un netto taglio all'ingaggio attuale. Le distanze tra le due parti, assicurano fonti interne del club al giornale francese, sarebbero talmente distanti da escludere un accordo per un prolungamento contrattuale di un solo anno. Una situazione che non fa che alimentare le voci su un possibile ritorno di Messi al Barcellona.

Il progetto PSG è fallito e tutti sono sul banco degli imputati, per una rivoluzione che si profila in vista della prossima stagione. Christophe Galtier, guida tecnica, era già da tempo nel mirino della critica e inevitabilmente torna nell'occhio del ciclone. Discorso diverso per la Pulce, il cui contratto in scadenza tra pochi mesi, doveva essere l'ultimo tassello, uno che sa vincere per insegnare agli altri come si fa e portare la coppa dalle grandi orecchie a Parigi all'ombra della Tour Eiffel. Messi di fatto non ha inciso come avrebbe dovuto, per questo, molto probabilmente, le discussioni con il PSG per il rinnovo si sono raffreddate.