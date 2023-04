Psichiatra uccisa, parla la madre del presunto killer: "Posso solo chiedere perdono"

"Sono addoloratissima, perché quanto accaduto è qualcosa di bruttissimo, di terribile. Avrei preferito che fosse successo a me. E non a quella povera donna".

Sono le parole di dolore, racchiuse in un'intervista a "La Repubblica", pronunciate da Maria, la madre di Gianluca Paul Seung, il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l'aggressione mortale alla dottoressa Barbara Capovani, avvenuta dentro l'area dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, davanti all'ingresso del reparto di psichiatria.

"So che conta poco, ma posso solo chiedere perdono da parte mia. Io oggi mi sento di dire solo questo, poi vedremo che cosa accadrà. Sono uscite, su mio figlio e sulla sua storia, anche cose non vere. Per ora non credo io possa dire molto altro", ha dichiarato nell'articolo sulle pagine del quotidiano.

Già la zia di Seung nei giorni scorsi aveva parlato dicendo di voler "chiedere scusa a questa famiglia" e aveva preso le difese della sorella Maria: "Questo mio nipote doveva essere curato, non era mia sorella che poteva fare qualcosa, ma lo Stato: lei ha fatto di tutto e di più per poterlo aiutare ma era il figlio che non voleva vedere mia sorella".