Eva Kaili, ex vicepresidente del parlamento europeo, dopo oltre quattro mesi di carcere è stata rilasciata. La giustizia belga ha disposto per Kaili gli arresti domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico. "Una decisione logica che abbiamo atteso per fin troppo tempo", ha commentato l'avvocato della ex vicepresidente del Pe arrestata il 9 dicembre dello scorso anno nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate.