Rafa Nadal non parteciperà al Master 1000 di Madrid

Rafael out anche al Master 1000 di Madrid, il maiorchino, 36 anni, non è ancora al top e rischia di arrivare all'Open di Francia senza tornei alle spalle. Lo ha annunciato con un video su Istagram nel quale racconta la sua situazione attuale e il recupero fisico più duro del previsto. Interviene anche Benito Perez-Berbadillo, direttore della comunicazione di Rafa Nadal, che resta in allerta sulle condizioni di Nadal: “E’ una situazione nuova per lui come per tutti noi e speriamo che possa riuscire a tornare ai suoi livelli. Chi lo conosce e chi ama questo gioco sa benissimo che darà tutto in campo per provare a trionfare. Tuttavia, siamo un po’ preoccupati perchè non sappiamo se riuscirà a prendere parte a qualche torneo prima del Roland Garros e quindi c’è la possibilità che non arrivi al top della forma”.

Anche Feliciano Lopez, tennista e amico di Rafa, si è detto in apprensione per le sue condizioni: “Nadal? Mi preoccupa soprattutto come amico. A livello tennistico lui punta ad essere competitivo al Roland Garros, ma sono preoccupato per lui soprattutto come amico. La gente lo sta aspettando, spero che torni a Madrid. Mi fa male quello che sta passando, proprio come è successo a Roger Federer che si è ritirato senza poter giocare".