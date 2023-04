Ragazza di 29 anni scomparsa in provincia di Verbania, si cerca anche nel greto del fiume Toce

Ha 29 anni Chiara Dellapiazza è residente a Trontano, in frazione Cosasca in provincia di Verbania. Manca da casa da lunedì mattina, giorno di Pasquetta. Era uscita per una passeggiata intorno alle 10.30 senza dire dove si sarebbe diretta, e non ha ancora fatto ritorno.

La zona si trova all'imbocco della Valle Vigezzo tra la Val d'Ossola e il Canton Ticino, in Svizzera.

Intorno alle 14 ha telefonato ai parenti per informare che sarebbe rientrata per cena. Da allora, non ci sono più tracce di lei. Al momento nelle ricerche sono impegnati i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della X delegazione Valdossola, che stanno battendo la zona vicina al corso del fiume Toce.