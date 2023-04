Raisi: se Israele ci colpisce distruggeremo Haifa e Tel Aviv

Durante la parata militare della Giornata delle forze armate, il presidente iraniano Ebrahim Raisi è tornato a minacciare Israele: "I nemici, in particolare il regime sionista, sanno bene che qualsiasi minima azione contro il nostro Paese comporterà una dura risposta da parte delle forze armate, che porterà alla distruzione di Haifa e Tel Aviv".

Israele è sospettato di avere condotto attacchi contro l'Iran dopo il naufragio dell'accordo sul nucleare stretto con le potenze mondiali. Raisi ha anche ribadito che gli Stati Uniti devono lasciare il Medioriente. Mano tesa, invece, all'Arabia Saudita, pur non nominata esplicitamente. "La mano delle nostre forze armate stringe calorosamente quella delle nazioni nazioni vicine che intendono portare sicurezza nella regione".

A marzo Iran e Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e riaprire le ambasciate dopo sette anni di tensioni, un'intesa diplomatica raggiunta in Cina. Da allora anche l'Arabia Saudita è stata coinvolta in uno scambio di prigionieri con i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran, con la speranza che un simile accordo possa porre fine alla lunga guerra per procura nello Yemen. La giornata delle forze armate celebra l'esercito regolare iraniano, non la sua Guardia rivoluzionaria paramilitare, le cui forze di spedizione operano in tutto il Medioriente e aiutano gruppi di milizie alleate dell'Iran come Hezbollah in Libano. Le parole di Raisi sono arrivate mentre aerei da combattimento ed elicotteri sorvolavano Teheran e nel momento in cui i sottomarini iraniani solcavano le acque territoriali della Repubblica islamica. La cerimonia è stata trasmessa in diretta dalla tv di Stato.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, Raisi ha assicurato che l'esercito iraniano è "ben equipaggiato e aggiornato" e che "si considera un servitore al fianco del popolo".