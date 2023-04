Ranking WTA: a guidare la Top 10 è sempre la polacca Iga Swiatek, Trevisan rimane al 20° posto

Nel ranking Wta nessuna variazione di rilievo ma molte conferme, la settimana conclusa è stata dedicata alla BJK cup. La top five vede in testa l'inossidabile polacca Iga Swiatek, regina assoluta con 8975 punti, la 21enne di Varsavia mantiene 2.030 punti il vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale al secondo posto. Jessica Pedula al terzo posto con 5735 punti, completano il podio Ons Abeur e caroline Garcia, rispettivamente con 5031 e 4990 punti.

La prima tennista italiana, la toscana Martina Trevisan, è stabile con 1778 punti al 20° posto. Non guadagnano posizioni le altre tenniste azzurre, Camila Giorgi rimane 43esima con 1214 punti, più in basso tra le nostre, Elisabetta Cocciaretto con 1076 punti al 51° posto. Stesso discorso pure per Jasmine Paolini, 66^, Lucia Bronzetti, 79^, e Sara Errani, 85^. Questa la classifica top ten :

Iga Swiatek 8975

Aryna Sabalenka 6891

Jesica Pegula 5735

Ons Jabeur 5031

Caroline Garcia 4990

Coco Gauff 4346

Elena Rybakina 4305

Daria Kasatkina 3505

Maria Sakkari 3191

Petra Kvitova 3162