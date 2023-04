Restano positive le Borse europee

Avvio di settimana positivo per le borse europee.

Milano e Parigi avanzano dello 0,8%, Francoforte dello 0,5% e Londra dello 0,4%.

Poco influiscono i dati sulle vendite al dettaglio, in calo dello 0,8 per cento mensile in linea con le attese

In attesa dell'avvio di Wall Street, che ieri ha vissuto una giornata contrastata e i future danno in leggero rialzo.

L'attesa è tutta per il dato sull'inflazione americana e le minute della Fed che verranno diffusi domani. Qualche timore per le trimestrali che potrebbero essere le peggiori dopo l'epoca della pandemia

Corre invece il Bitcoin, al quarto giorno consecutivo di guadagno e salito per la prima volta sopra quota 30 mila dollari da giugno 2022.

In rialzo, i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread Btp-Bund poco mosso a 186 punti base e il decennale italiano che sale di nove punti base al 4,11%.

Sul fronte energetico sostanzialmente stabile il petrolio con il con il Brent a 84,8 dollari al barile.

L'Euro guadagna terreno sul Dollaro (+0,52%), reduce da due sedute in rialzo, con cui scambia attorno a quota 1,09