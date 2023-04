Sembra risolto il giallo dell'omicidio di Lorenzo Pucillo a Pescopagano

Si è risolto oggi nel pomeriggio il giallo legato alla morte del 70enne Lorenzo Pucillo, medico sociale del Picerno (squadra militante in serie serie C), avvenuto il 21 marzo scorso nelle campagne di Pescopagano, in provincia di Potenza. Il cadavere di Pucillo fu trovato il giorno dopo, 22 marzo, non lontano dalla sua azienda agricola. In un primo tempo, si ipotizzò che il medico fosse stato travolto e ucciso da un bovino appartenente al suo allevamento, ma successivamente fu scoperta sul corpo una ferita d'arma da fuoco causata da un fucile.

Dopo poco più di un mese i Carabinieri hanno fermato oggi un allevatore, Giovanni Battista Errico di 41 anni. L’uomo avrebbe “reso piena confessione” ed adesso è accusato di omicidio aggravato. Alla base del delitto ci sarebbero "pregressi litigi per ragioni di vicinato". Pucillo dedicava infatti parte del suo tempo all'allevamento di bovini ed i suoi animali avevano spesso sconfinato, invadendo le terre di Errico. Tale circostanza, nel tempo, aveva portato a litigi fra i due uomini, culminati nel delitto del 21 marzo.