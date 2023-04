Rissa in centro a Bolzano, accoltellato un 18enne: è grave

Versa in gravi condizioni il 18enne che ieri sera è stato accoltellato nel centro storico di Bolzano. Il giovane, nel corso di una rissa, è stato colpito da un fendente all'addome e uno alla bocca: appena giunto in ospedale è stato sottoposto a intervento chirurgico. La polizia ha rintracciato un 15enne che è stato condotto in Questura per accertamenti.

Il grave episodio, che in quest'occasione ha visto coinvolti cittadini sudamericani, si è verificato nei pressi della fermata degli autobus cittadini di piazza Domenicani di fronte alla sede dell'Inps. Si tratta di un luogo molto frequentato nelle ore serali, non nuovo a episodi di violenza.

Nel corso della rissa uno dei presenti ha estratto il coltello ferendo all'addome e alla bocca il diciottenne. I sanitari lo hanno soccorso a terra privo di sensi e, trasportato in ospedale, e' stato subito operato.