Roma: Francesco Valdiserri, ucciso a 18 anni sul marciapiede, rivive in un murales al liceo Socrate

Travolto da un'automobile sul marciapiede e ucciso a soli 18 anni, mentre camminava su via Cristoforo Colombo, a Roma.

A ottobre scorso finiva così la vita di Francesco Valdiserri, figlio di Luca Valdiserri e Paola Di Caro, due giornalisti. Alla guida dell'auto che lo investì una 24enne, risultata in seguito positiva ai test di alcol e droga. Da allora la memoria di Francesco viene amorevolmente coltivata da familiari e amici, con iniziative dedicate alle passioni della giovane vittima e con l'impegno nella sensibilizzazione per la sicurezza alla guida.

Per non dimenticare, al Liceo Socrate di Roma, frequentato da Francesco, è stato realizzato un murales che ritrae il ragazzo ispirato al disegno che il padre Luca fece il giorno in cui il figlio morì. Un disegno ispirato alla gioia di vivere di Francesco e alla sua passione per l'arte.

Nel postare la foto del murales su Twitter, il padre Luca, che quotidianamente testimonia via social la forza della memoria e dell'amore scrive: “Un giorno, tra tanti e tanti anni, un ragazzo che entrerà al Socrate chiederà: chi era Francesco? E qualcuno gli risponderà. La forza dell’arte, della memoria e dell’amore”.