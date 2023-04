Roma-Sampdoria, episodio spiacevole all'Olimpico, Mourinho ferma i cori razzisti contro Stankovic

Alta tensione nel secondo tempo della sfida dell'Olimpico tra la Roma e la Sampdoria, i capitolini portano a casa una vittoria utile per la Champions, ora sono quarti a parimerito con l'inter, ma al 51' il direttore di gara estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo del doriano Murillo lasciando in inferiorità i blucerchiati. L'ex giocatore di Inter e Lazio non ha gradito la decisione dell'arbitro con il pubblico giallorosso che ha subito beccato l'ex rivale con cori a sfondo razzista ("sei uno zingaro"). L'allenatore della Samp , in modo ironico, ha ringraziato lo stadio che lo continuava a insultare.

Cori uditi anche da Josè Mourinho che ha chiesto alla curva giallorossa di farli cessare con il gesto della mano verso la curva. Sportività apprezzata da Stankovic, allenato dal portoghese all'Inter ai tempi del mitico triplete. Stankovic si è girato verso il suo vecchio allenatore battendosi la mano sul petto in segno di ringraziamento.

Puntuali l'indignazione della comunità Rom. Dijana Pavlovic, attivista per i diritti e l'integrazione della comunità Rom ha dichiarato: "Magari ci fosse l'anti-ziganismo soltanto negli stadi! So che i tifosi cercano il modo peggiore per offendere l'avversario, il problema è che tutta la società e tutta la politica stanno agendo attivamente perché la gente disprezzi i 180mila rom e sinti che vivono in Italia". "Io non guardo il dito, guardo la Luna. Le dinamiche del calcio, osserva Pavlovic, sono separate da quello che noi percepiamo come anti-ziganismo istituzionale. Il nostro problema, quello della comunità rom e sinti, è la discriminazione istituzionale sostenuta dai media: le leggi, l'istituzione mediatica, gli scontri e la strumentalizzazione politica sono problemi strutturali di questo Paese.