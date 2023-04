Rugby, le Azzurre sfidano la Scozia nella quarta giornata del torneo

Dopo la grande prestazione ottenuta contro l’Irlanda per 24-7, primo successo delle Azzurre in questo torneo, le nostre ragazze, allenate dal ct Giovanni Raineri, sono pronte ad affrontare le scozzesi. Sofia Stefan, capitana Italdonne: “La Scozia l'abbiamo affrontata molte volte e non perdiamo contro di loro dal 2017, è sicuramente una squadra che è cresciuta molto in fisicità e noi dovremmo essere brave a riuscire a mettere in pratica il nostro gioco”.

Queste le dichiarazioni del ct Giovanni Raineri, alla vigilia del match: ''Affrontiamo il prossimo match puntando a replicare la prestazione offerta nell'ultima partita contro l'Irlanda. Sarà una partita dura contro una squadra fisica che proverà a centrare un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e nel piano di gioco: giocando il nostro miglior rugby possiamo mettere in difficoltà le nostre avversarie''.