La Russia assume da oggi il turno di presidenza nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu

E in un messaggio pubblicato sul suo account twitter, il ministro degli esteri estone Urmas Reinsalu ha fortemente criticato l'inizio della presidenza russa al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Purtroppo non si tratta di uno scherzo di cattivo gusto", ha scritto "e questo avviene mentre, ormai da un anno, un'invasione su larga scala all'Ucraina con gravi violazioni del diritto internazionale e dei principi della carta dell'Onu". "L'Ucraina", ha concluso il ministro, "vincerà e la Russia dovrà rendere conto alla giustizia di tutti i crimini commessi".

Il cambio alla presidenza crea qualche malumore nell'ambito della comunità internazionale soprattutto a causa della guerra ancora in corso in Ucraina per la quale la Russia è considerata paese "aggressore". Kiev lo definisce "un brutto scherzo per il primo aprile ". "La presidenza russa nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è un duro promemoria del fatto che qualcosa non va nel modo in cui funziona l'architettura della sicurezza internazionale. Uno stato che rovina sistematicamente la pace e la sicurezza internazionale presiederà l'organismo incaricato di mantenerle", ha scritto in un Tweet il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto l'agenda della Russia all'Onu come "movimentata", mentre il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha in programma di presiedere un dibattito aperto ad alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul "multilateralismo effettivo" e sulla protezione dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite.

Il presidente Vladimir Putin ha annunciato nei giorni scorsi una nuova strategia di politica estera per la Russia volta a ridurre il "dominio" occidentale e a identificare in Cina e India i partner chiave per il futuro. Il nuovo documento cementa la profonda rottura tra la Russia e l'Occidente a causa dell'offensiva di Mosca in Ucraina. Il documento strategico sostiene che "la Federazione Russa intende dare la priorità all'eliminazione delle vestigia del dominio degli Stati Uniti e di altri paesi ostili nella politica mondiale".

Il termine "paesi ostili" è utilizzato dalla Russia per riferirsi a quei paesi, in particolare in Europa e Nord America, che hanno condannato la campagna militare di Mosca in Ucraina e adottato sanzioni contro al Federazione russa. Il documento di 42 pagine, che è stato pubblicato sul sito web del Cremlino, afferma che la Russia mirerà a "creare le condizioni affinché qualsiasi stato rifiuti le mire neocolonialiste ed egemoniche".

Annunciando il documento in una riunione del Consiglio di sicurezza, Putin ha affermato che sono necessari aggiornamenti alla strategia di impegno della Russia sulla scena globale a causa dei "cambiamenti radicali" nel mondo. La Russia ha individuato i legami con la Cina e l'India come essenziali e ha sottolineato l'importanza di "un approfondimento dei legami e del coordinamento con i centri di potere e sviluppo globali sovrani e amichevoli situati nel continente eurasiatico".

Il documento descrive inoltre la Russia come una "civiltà statale" incaricata di difendere quello che viene definito un "mondo russo" delle culture correlate nel continente eurasiatico. Il concetto di "mondo russo" è utilizzato dal Cremlino per giustificare le sue azioni in Ucraina con la pretesa di voler difendere la minoranza di lingua russa del paese.