Russia: il tribunale di Mosca conferma la detenzione per il reporter del Wall Street Journal

Il tribunale di Mosca conferma la detenzione per il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Nullo il ricorso della difesa nell'udienza d'appello, contro l'arresto con l'accusa di spionaggio. Il reporter e il governo degli Stati Uniti negano strenuamente le accuse. Giornalisti e sostenitori presenti in tribunale hanno visto per la prima volta dopo settimane il giornalista del Wall Street Journal, che è il primo corrispondente americano dai tempi della Guerra Fredda a essere arrestato in Russia per presunto spionaggio.