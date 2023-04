Russia, terremoto di magnitudo 5 in Kamchatka: non c'è allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 5 è stato registrato nella baia di Avacha, al largo della penisola russa della Kamchatka, nelle prime ore di oggi: lo ha dichiarato in una nota l'ufficio regionale del ministero russo per le emergenze. Il terremoto ha colpito a una profondità di 75 chilometri. Scosse di magnitudo 2 e 3 sono state avvertite nel distretto municipale di Petropavlosk-Kamchatsky. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime né danni. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.

Altri due terremoti sono stati registrati nelle scorse ore nell'Oceano Pacifico: il primo ha colpito 240 chilometri a sud-est del distretto municipale di Petropavlosk-Kamchatsky a una profondità di 17 chilometri. La magnitudo della scossa è stata di 4.3. Il secondo è stato registrato 199 chilometri a sud-est del distretto municipale di Petropavlosk-Kamchatsky a una profondità di 13 chilometri. La magnitudo del terremoto è stata di 4.2. Nessun sisma è stato avvertito nelle aree popolate.