Saman Abbas, i familiari arrivati in Italia dal Pakistan. Lo fa sapere Palazzo Chigi

“I familiari di Saqib Ayoub e il fidanzato di Saman Abbas, la ragazza uccisa a Novellara, sono arrivati nella tarda mattinata in Italia. Il loro trasferimento dal Pakistan è stato facilitato dai Servizi di sicurezza italiani e dal Consolato a Islamabad che ha fornito i documenti per il padre, la madre e i fratelli di Ayoub”. Così Palazzo Chigi in una nota esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento.

Le immagini registrate nella notte della scomparsa di Saman, il 30 aprile 2021, hanno portato lo zio e due cugini ad essere indagati dalla Procura di Reggio Emilia per omicidio. Secondo il racconto del fratello della ragazza, Saman sarebbe stata strangolata dallo zio Danish Hasnain . Nei giorni precedenti alla scomparsa, la giovane avrebbe confidato al fidanzato di aver sentito la madre parlare dell'omicidio come unica "soluzione" per una donna che non si attiene alle consuetudini pachistane.

I resti della 18enne sono stati identificati con certezza solo nel gennaio 2023. La morte è avvenuta per frattura dell'osso del collo.