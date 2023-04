Sangiuliano: "Chi imbratta i nostri beni culturali pagherà i danni"

"Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente. Anche per questo stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi".

In un'intervista al Messaggero, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano condanna il blitz degli attivisti del clima di 'Ultima Generazione' che hanno preso di mira la fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna a Roma gettando liquido nero nella vasca.

Ecoterroristi? "Sono vandali e basta. Non hanno nulla a che fare con la difesa dell'ambiente", dice il ministro e aggiunge: "Ne ho già parlato con il ministro Nordio, stiamo studiando soprattutto una sanzione amministrativa. Intervenire per ripristinare costa, e anche molto, perché occorrono personale specializzato e macchinari adeguati. Ebbene - prosegue - chi compie queste azioni, in aggiunta alle norme penali che potranno essere inasprite, deve pagare di tasca propria".

E annuncia: "Da lunedì il ministero si costituirà parte civile nei procedimenti penali che scaturiranno dagli ultimi fatti accaduti, a Firenze, a Roma o altrove".