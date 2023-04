Si dimette da leader del suo partito in Finlandia e non si ricandiderà a settembre al congresso del partito. L'annuncio è della premier finlandese uscente Sanna Marin che si dimetterà a settembre da leader del partito socialdemocratico di Finlandia dopo la sconfitta elettorale alle elezioni del 2 aprile.



La leader, 37 anni, "è giunta alla conclusione" che non si candiderà "per un altro mandato come leader dell'SDP al prossimo congresso di settembre".