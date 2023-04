Sarah Ferguson non è stata invitata all'incoronazione di Carlo III

Tra i duemila invitati ci sarà anche il principe Harry che ha confermato da pochi giorni la sua presenza alla cerimonia del 6 maggio, seppure senza la moglie Meghan che resta in America con i figli Lilibet e Archie che, proprio quel giorno, compie quattro anni.

Andrea è ovviamente invitato all'incoronazione del fratello, nonostante sia caduto in disgrazia e sia stato tagliato fuori da ogni ruolo di rappresentanza nella famiglia reale in seguito al coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al nome del faccendiere americano Jeffrey Epstein.

Si tratta di una decisione attesa. “Fergie", oggi autrice di best seller, ha conservato ottimi rapporti con la famiglia reale con cui ha trascorso anche le vacanze di Pasqua oltre a partecipare lo scorso settembre ai funerali della regina Elisabetta II. E ha un buon legame anche con l'ex marito dopo quasi trent'anni dallo scandaloso divorzio del 1996 farcito con dettagli sui tradimenti, finiti in pasto ai tabloid. I due condividono l'abitazione e hanno adottato due dei cani corgi della regina dopo la sua scomparsa.

Sarah Ferguson , ex moglie del principe Andrea e duchessa di York, non è stata invitata alla cerimonia dell'incoronazione di Carlo III. Lo scrive la Bbc.

Souvenir a tema incoronazione in vendita a Windsor

Oltre alla famiglia reale e a buona parte dell'aristocrazia britannica, parteciperanno all'incoronazione leader politici e teste coronate da tutto il mondo. Uno strappo alla tradizione che vuole solo i principi di corona tra gli invitati voluto espressamente da Carlo III. E un modo per trasformare l'evento in un "summit storico" che getti nuova luce sulla monarchia debilitata dalla morte dell'amata Elisabetta II e dagli scandali a corte, conseguenza della condotta di Andrea e delle intemperanze del principe Harry che si è scagliato, nel suo libro di memorie Spare, contro la regina Camilla e la cognata Kate, neo principessa del Galles e moglie dell'erede al trono.

Tra i dignitari è attesa la presenza per l'Italia del presidente Sergio Mattarella, confermata quella del presidente francese Emmanuel Macron, mentre per gli Stati Uniti Joe Biden sarà rappresentato dalla First Lady Jill. Tra gli ospiti d'onore ci saranno 450 rappresentanti delle associazioni di beneficenza, incluse le tante che hanno il patrocinio dei reali.