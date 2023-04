Scialpinisti dispersi in Valtournenche: trovati due corpi, sepolti da una valanga

Le operazioni si sono concentrate lungo la via per il Chateau des Dames, dove nella notte era stata scoperta una grande valanga. Sul posto operano i tecnici del Soccorso alpino valdostano (Sav) e i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Cervinia, con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile.

Non risultando ulteriori dispersi in zona, i soccorritori ritengono probabile che si tratti dei due torinesi della cui scomparsa era stato dato ieri l'allarme.

I cadaveri, sepolti da circa tre metri di neve, giacevano nel vallone dove nella notte è stata scoperta una valanga . Sono in corso le operazioni di recupero: verranno poi portati a valle per il riconoscimento ufficiale.

Sempre sabato primo aprile, altre due slavine hanno coinvolto altri tre gruppi di scialpinisti in Valle d'Aosta. Fortunatamente nessuna vittima e alcun ferito: "Le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza e prudenza", si leggeva nel bollettino della giornata.

Viste anche le nevicate registrate - da 40 a 60 cm sopra ai 2.300metri di quota - nelle zone di confine con Svizzera e Francia, compresa l'area dello Chateau des Dames, il pericolo valanghe era 4-forte al di sopra del limite del bosco, 3-marcato al disotto, e per oggi è stabile.

"È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono i bollettini che indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi per salvataggi assai costosi per la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittima della propria imprudenza". Così Luciano Caveri, assessore regionale della Valle d'Aosta agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, in un tweet pubblicato dopo il ritrovamento dei due cadaveri.