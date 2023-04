Sciopero generale Cub, venerdì difficile nei trasporti. Protesta anche per scuola e sanità

Dalla sanità alla scuola, dalle autostrade al trasporto aereo.



Quella di oggi sarà una giornata difficile, che potrebbe portare disagi e ritardi in tutta Italia. Lo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale di base Cub coinvolge infatti tutti i settori pubblici e privati fino alle 24. Escluso invece il trasporto ferroviario.

A distanza di una settimana, dopo l’agitazione del 14 aprile, saranno quindi nuovamente a rischio i trasporti: in particolare aerei e mezzi pubblici come metropolitane, autobus e tram. Ci saranno però delle fasce di garanzia tra l'inizio del servizio e le 8.30 e tra le 17 e le 20 per permettere a studenti e lavoratori di prendere i mezzi e recarsi a scuola o al lavoro.

Lo sciopero, dicevamo, potrebbe avere conseguenze sul trasporto aereo.

Enac ha diramato la lista dei voli garantiti, previsti per legge, per effettuare i servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Saranno garantiti: tutti i voli inclusi i charter nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera; i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero; la partenza di tutti i voli programmati prima dell’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l'arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.

Lo sciopero generale riguarda anche scuola e sanità con possibili conseguenze su questi servizi essenziali.

Per quanto riguarda la scuole, è escluso il personale dei servizi educativi dipendente del comune di Torino. Come previsto dalla normativa, saranno garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quel che riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi.

Tra le motivazioni dello sciopero indicate dal sindacato ci sono il rinnovo dei contratti con arretrati e la richiesta di aumento dei salari, l’introduzione del salario minimo e la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell’energia. Ma anche ragioni politiche: “Il Governo sta spendendo miliardi per alimentare una guerra distruttiva in Ucraina, sottraendo risorse dai nostri salari, tagliando la sanità pubblica, impoverendo di fatto lavoratori, pensionati e classi sociali più deboli. I lavoratori pubblici hanno stipendi da fame e il cosiddetto posto pubblico non è più attrattivo per i giovani proprio per i bassi salari, gli enormi carichi di lavoro e le poche possibilità di carriera” spiegano dal sindacato di base.

Scioperano anche le lavoratrici e i lavoratori del legno

Sempre oggi, sciopero di 8 ore per le lavoratrici e i lavoratori del legno, con manifestazioni in 7 città. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, contro "l'inaccettabile comportamento di Federlegno, che chiede di bloccare il rinnovo del contratto nazionale per un anno, nega ogni miglioramento su orario, diritti e tutele e non vuole confermare il modello contrattuale sottoscritto nel 2016. Un impianto che ridistribuisce soldi ai lavoratori quando l'inflazione è più alta, e se inapplicato significherà per i dipendenti una perdita per il solo 2022 di circa 130 euro al mese. E tutto questo mentre l'inflazione è alle stelle e il settore continua a registrare fatturati da record", spiegano i sindacati.