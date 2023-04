Sudan, scontri tra esercito e paramilitari, sale il bilancio delle vittime: 25 morti e 183 feriti

Ed aumenta ancora il bilancio degli scontri in corso in Sudan: si parla di almeno 25 morti e di 183 feriti , secondo quanto riferisce il sindacato dei medici nel Paese riportato da Reuters. Non si precisa se le vittime siano militari o civili. Due persone sono state uccise allo scalo di Khartoum, 4 a Omdurman, 8 a Nyala, 6 a El Obeid e 5 a El Fasher.

Giornalisti sul posto riferiscono di sparatorie vicino all'aeroporto e nella periferia settentrionale. "Vengono usate armi pesanti, circolano carri armati, si sentono forti esplosioni". "Combattenti delle Forze di supporto rapido hanno attaccato diversi campi dell'esercito a Khartoum e altrove in Sudan", ha accusato il portavoce dell'esercito regolare, ma "l'esercito sta svolgendo il suo dovere di salvaguardare il Paese", ha detto.

Non solo la capitale, gli scontri tra i paramilitari delle Rsf, le Forze di supporto rapido (Rsf), e le forze regolari, si sarebbero estesi anche ad altre zone del Paese. Secondo quanto riferito da al-Jazeera, si combatte anche a Marawi e nel sud-ovest del Sudan, mentre nel Nord Darfur ci sono scontri per il controllo dell'aeroporto.

La situazione è "fragile", afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken che in queste ore si trova per la sua prima visita ufficiale in Vietnam. E anche Mosca con una nota del Cremlino esprime "seria preoccupazione" per gli eventi in corso in Sudan.

Governo italiano: “Cessino i combattimenti a Khartoum”

"Il Governo italiano segue con preoccupazione gli eventi in corso in Sudan e si unisce agli appelli ONU, UA e UE perché cessino i combattimenti a Khartoum e altrove, per la sicurezza del popolo sudanese e per risparmiare ulteriori violenze. Invita quindi le parti in causa ad abbandonare la via delle armi, e a riprendere i negoziati avviati da tempo, affinché il popolo sudanese esprima le proprie scelte nell'ambito di un processo elettorale. La violenza porta soltanto altra violenza", si legge in una nota rilasciata da Palazzo chigi.