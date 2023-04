"Segretaria, lo vuole un caffè?". E Schlein sale in casa della signora Cusimano a fare colazione

La politica si fa anche, e soprattutto, prendendosi un caffè . Lo sa bene la segretaria del Pd, Elly Schlein , che stamattina a Palermo ha accettato l’inatteso invito di una signora, Silvana Cusimano, che dal balcone di casa le ha proposto di salire a prendere, appunto, un caffè. Un po’ per timidezza, un po’ perché il caffè non le piace (ma soprattutto perché impegnata in un fitto tour per le città della Sicilia), la segretaria del Partito democratico ha prima ringraziato gentilmente, poi alla fine ha accettato di salire a casa della signora Cusimano, bevendo però un succo di frutta e mangiando dei biscotti.

Elly Schlein si è intrattenuta con la gentile pensionata palermitana, che le ha presentato gli altri membri della famiglia e le ha ricordato che 41 anni fa era lì in casa e aveva sentito i colpi dell’attentato mafioso che uccisero Pio La Torre. La segretaria Pd era lì, infatti, in via Li Muli, per presenziare alla cerimonia in ricordo del parlamentare e segretario regionale comunista, morto in un agguato di Cosa Nostra insieme all’autista Rosario Di Salvo.

“Questa giornata per noi è molto significativa. Ringrazio le autorità presenti e rivolgo un pensiero caro ai familiari di La Torre e Di Salvo” aveva esordito la leader dem, ricordando che “bisogna innalzare i presidi di legalità e trasparenza anziché abbassarli, alzando la soglia del contante e introducendo il subappalto a cascata, che rende ancora più difficoltosi i controlli sulla legalità e sul contrasto al caporalato”. Schlein ha anche sottolineato che “è una vergogna che, dopo mesi, il Parlamento non abbia ancora avviato i lavori della commissione Antimafia, uno strumento fondamentale per la conoscenza e la lotta a Cosa nostra”.

Domani, in occasione delle celebrazioni del Primo maggio, la segretaria del Pd sarà a Portella della Ginestra per la manifestazione organizzata dalla Cgil.