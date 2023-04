Senzatetto trovato morto a Udine, sul corpo segni di violenza

Un senzatetto di circa 60 anni è stato trovato privo di vita alle cinque e mezza di questa mattina, in una galleria di Udine, tra via Volontari della libertà e via San Daniele.

Sul corpo del clochard, chiari segni di percosse.

A lanciare l'allarme è stata una giovane donna che, rientrando in casa, si è accorta dell'uomo riverso lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile. Con loro anche il medico legale.

Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha provato a rianimare il senzatetto ma, per lui, ormai non c'era più nulla da fare.

Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione.

Secondo quanto si è appreso, la vittima di solito trovava riparo per la notte all'interno della galleria. Gli investigatori stanno indagando in ogni direzione, ma fino a questo momento non sembra ci siano testimoni oculari di quanto accaduto nonostante la galleria si trovi vicino a una zona densamente abitata.

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno della Procura per coordinare l'inchiesta