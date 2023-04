Sequestrati 900 mila euro a cartomante truffatrice. "Raggirata anche una malata di Sla"

Tra i raggirati anche una donna malata di Sla, a cui aveva promesso: "guarirai", in cambio di lauti incassi, ma secondo gli investigatori, era una truffatrice.

Una donna di 67 anni, sedicente cartomante e sensitiva nota sulle piattaforme social come "Asia", con trasmissioni TV a diffusione nazionale e residente a Cassano Magnago (Varese), è stata denunciata per truffa ed omessa dichiarazione dei redditi.