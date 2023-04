Sergio Mattarella: "Guerra di aggressione fuori dal tempo" - Video

"Il mondo cambia velocemente - ha proseguito - è molto cambiato . Il mondo di oggi non è più quello di 40 anni fa. Questo richiede riflessioni. Il dato delle tendenze demografiche accoppiato a quello della distribuzione della ricchezza del mondo. Queste differenze prima venivano assorbite all'interno della dimensione locale, separatamente in ogni Continente. Il mondo è diventato un'unica comunità, sempre più stretta e interconnessa. Oggi muoversi da una parte all'altra del mondo è facile, conoscere le condizioni in cui si vive in ogni parte del mondo da qualunque posto è altrettanto facile, conoscere le condizioni di benessere ovunque è abbastanza facile, entrare in relazione immediata in tempo reale con interlocutori o con le condizioni di ogni altra parte anche di continenti un tempo lontani è altrettanto facile. Questo rende il mondo assolutamente una comunità unica e di questo va preso atto, perché allora quelle differenze di tendenze demografiche, di distribuzione di benessere e di ricchezza non si esauriscono assorbendosi dentro l'ambito locale, hanno contraccolpi inevitabili in ogni parte del mondo. E lo registriamo ogni giorno. Se pensiamo che tra venti-trent'anni l'Africa avrà una popolazione che sarà tre-quattro volte quella dell'intera Europa ci rendiamo conto di come questi siano gli scenari che vanno affrontati. Sono scenari totalmente nuovi, che richiedono un impegno di studio, di applicazione, iniziative totalmente nuove. È una condizione che richiede un approfondimento che non sempre registriamo . Nel nostro mondo queste condizioni di mutamento vengono assorbite come lontane".

"In tutto il mondo le università sono chiamate a elaborare riflessioni adeguate alle condizioni che abbiamo, ai mutamenti che vi sono, agli scenari nuovi. Scenari che fanno comprendere come siano fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza dei secoli scorsi che conducono a guerre di aggressione per annettere territori ", ha affermato il Capo dello Stato, accolto da un lungo applauso.

“Sono questi gli aspetti rilevanti che contrassegneranno il mondo futuro”, ha poi osservato Mattarella, "e a questo è chiamato il mondo a riflettere. E a fare da avanguardia in questa riflessione devono essere le università. Gli atenei hanno questa vocazione, questo ruolo: riflettere per approfondire scenari e indicare percorsi con cui affrontarli. Questo è il mondo che hanno i giovani di fronte, questo è il mondo che le università devono aiutarli a interpretare e governare"

"Le lotte e le sofferenze delle donne in Afganistan e in Iran" non sono "un pensiero a paesi diversi e lontani". In realtà riguarda la “mancanza di libertà e diritti di persone che appartengono alla nostra stessa comunità, la comunità mondiale, sempre più stretta, sempre più intensamente correlata al proprio interno”, ha detto il presidente della Repubblica in un altro passaggio del suo discorso.

È intervenuta anche la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Subito prima di lei, aveva parlato Alessandra De Fazio, presidente del consiglio degli studenti dell'ateneo ferarrese, criticando con forza l'idea di meritocrazia: "Come possiamo pensare che un percorso universitario debba essere dettato dai nostri tempi, sia di nostra proprietà, mentre siamo bombardati continuamente dal mito della performatività e da una competizione illogica che ci sbatte in faccia i successi degli altri e ci fa tirare un sospiro di sollievo quando qualcuno fallisce al posto nostro? Citando Alessandro Barbero: in altre epoche credevano nelle streghe e noi crediamo nella meritocrazia. Le borse di studio sono un ricatto, se tutti abbiamo lo stesso diritto perché qualcuna dovrebbe essere costretta a tenere tempi più serrati solo perché più povera? Ci viene data la possibilità di redimerci da condizione di povertà, come fosse una colpa, a patto di essere meritevole".

Bernini ha replicato direttamente al punto di vista espresso dalla studentessa: "Avete detto che vi sentite spesso ingabbiati in un concetto che definite merito, ma che non ha nulla a che vedere con il merito, che non è mai il risultato di un momento, di un esame, di un errore, ma frutto del percorso che dura una vita. Temete che l'università sia privilegio di pochi, vedete regole e sbarramento. Comprendo, ma vi dico che le regole sono poste a garanzia di tutti, che attraverso il confronto possiamo cambiarle, ma sono le radici del nostro stare insieme. Coltivare e valorizzare talenti è il motivo per cui voi vi impegnate e anche noi ci impegniamo. A volte voi sbagliate, ma anche noi sbagliamo. Tutti siamo fallibili. Gli inciampi ci rendono più umani, forse più forti. Gli scienziati usano la parola errore molto più della parola successi e dagli errori scientifici sono nati i più grandi successi dell'umanità. Siamo tutti fallibili. Il vostro percorso universitario non deve essere una competizione ma percorso di crescita. E noi ci saremo".

"Il nostro contributo come università dev'essere dare concretezza alle intenzioni, soluzioni rapide ed efficaci alle questioni aperte che vi vedono coinvolti direttamente - ha proseguito la minestra - ci stiamo concentrando per garantire all'interno delle università un supporto permanente, strutturale per il vostro benessere psicologico. E per questo ringrazio per il prezioso aiuto la Conferenza dei rettori delle università italiane".

"Le nostre prime azioni di bilancio come governo - ha aggiunto - sono state il rifinanziamento con risorse aggiuntive delle borse di studio, ulteriori 500 milioni, gli investimenti in housing universitario, altri 300 milioni, attraverso cui solo si realizza il diritto allo studio. Abbiamo rinnovato i finanziamenti per il fondo per gli studenti fuorisere e a breve definiremo il fabbisogno di medici e specializzandi per offrire più posti nei corsi di laurea in medicina e chirurgia. Questa è la concretezza delle nostre intenzioni".

"Il ministero dell'Università favorisce gli scambi tra culture differenti, sostiene, attraverso programmi di mobilità europea ed extra-europea, la possibilità che studenti e ricercatori completino il percorso accademico con un'esperienza all'estero e mette in campo azioni per attrarre studenti e docenti da università straniere Ma siamo anche convinti dell'opportunità di mettere a sistema le nostre solidissime competenze interne, consentendo agli studenti di trascorrere un periodo della loro formazione in un'altra università del paese. È l'Erasmus declinato nella sua dimensione nazionale", ha annunciato infine Bernini, ripresa in questo passaggio dallo stesso Mattarella che si è augurato che non ci siano chiusure da parte degli atenei nazionali.

Tra gli altri interventi, quello dell'ex rettore ed ex ministro Patrizio Bianchi: "Ci sono dati demografici inquietanti, nel nostro Paese l'età media è 48 anni, viviamo molto di più, ma non abbiamo bambini. Dall'altra parte del Mediterraneo la Nigeria ha un'età media di 18 anni, stanno crescendo. È talmente grande la sproporzione che pensare di fermare la storia con un decreto o sulle spiagge di Lampedusa è contro ogni sensatezza. Dobbiamo avere uno sguardo lungo", ha detto.

Presenti in platea anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, l'ex ministro della Cultura Dario Franceschini, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco Alan Fabbri e Moni Ovadia, direttore generale del Teatro comunale.

In occasione della visita il quotidiano la Nuova Ferrara ha pubblicato un intervento del presidente della Repubblica: "Le università, a partire da quelle più antiche come quella di Ferrara. hanno contribuito a costruire la spina dorsale della nostra Europa perché hanno eretto a metodo il dialogo e lo scambio di conoscenze, ponendo, in questo modo, le fondamenta dell'integrazione. Sono lieto di essere nuovamente in questa città, ricca di storia, monumenti e cultura. La sua università è luogo antico e alto dove la cultura rinascimentale ha creato un legame indissolubile con la città. La storia dell'Ateneo è di grande valore e racconta di un costante investimento della città sul futuro. Da secoli vi si preparano i giovani e oggi, in quest'antica Università, ragazze e ragazzi si formano per affrontare la complessità, in uno scambio costante tra conoscenza e vivere civile".