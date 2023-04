Sergio Mattarella nel Reggiano per celebrare il 1° maggio nel polo della meccatronica emiliana

Con l’approssimarsi del 1° maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si appresta a celebrare la Festa del Lavoro. Oggi sarà nella zona industriale di Corte Tegge a Cavriago, nel Reggiano, dove celebrerà - con un paio di giorni d'anticipo - la Festa de lavoratori. Lo farà visitando il distretto della meccatronica emiliana, vero polo d’eccellenza che conta complessivamente circa 400 aziende.

Nella sua visita, il Capo dello Stato - che terrà un discorso sul valore del lavoro, sulla sua dignità e sulla sicurezza – è accompagnato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone. Ad accogliere Mattarella, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e le autorità locali, tra cui i sindaci di Reggio Emilia e Cavriago, Luca Vecchi e Francesca Bedogni, e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, oltre ai vertici di Unindustria Reggio Emilia, rappresentati dalla presidente Roberta Anceschi e dal direttore generale, Vanes Fontana.

Il programma del presidente della Repubblica prevede una visita alla Landi Renzo, leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano e idrogeno, e allo stabilimento di Walvoil – Gruppo Interpump, impresa che figura tra i principali produttori mondiali di offerte integrate di prodotti oleodinamici, elettronica e sistemi meccatronici completi. Qui è atteso per pronunciare il suo discorso in vista della giornata del 1° maggio.

Il 2 maggio Mattarella sarà nuovamente in Emilia-Romagna, a Cesena, per una visita in un altro distretto produttivo di spicco, quello agricolo. Sarà a Cesena per l'anteprima della 40/a edizione di Macfrut, il salone internazionale dedicato all'ortofrutta che si aprirà il 3 maggio alla Fiera di Rimini.