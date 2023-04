Sky-Dazn, verso l'esclusiva a due per la trasmissione delle partite del massimo campionato

Si profila all'orizzonte una nuova formula di concessioni delle immagini del campionato di serie A che prevederebbe un’esclusiva a due Sky-Dazn. Contratto nuovo, non più di tre anni, bensì di 5.

Dazn nell'ultimo triennio ha sborsato 927 milioni di euro all’anno, per mantenere gli standard attuali si deve ripensare qualcosa perché nessuna tv è disposta a impegnarsi economicamente in tal senso. La Lega a maggio è pronta a lanciare una novità: almeno cinque pacchetti, ognuno con definizioni molto diverse, che puntano a concedere la trasmissione delle partite tra Sky e Dazn, facendo in modo che entrambe abbiano quasi tutte le partite. Serie A quindi visibile su entrambe le piattaforme.

Tim non appoggerà più DAZN, mentre Sky ha lanciato la nuova tv e vuole tornare ad avere un ruolo centrale nel campionato di calcio, 9 incontri su 10 a entrambe. Competitività dell’offerta economica e qualità del servizio offerto saranno i capisaldi, ma la scelta finale sarà tutta nelle mani del cliente. In questo modo la serie A avrebbe lo stesso guadagno ma per un periodo più lungo.

Sul prezzo finale, al momento, sembra esserci una differenza di circa 100 milioni tra quanto la Lega vorrebbe chiedere e quanto le tv sono disposte ad offrire. La decima partita finirebbe su una terza piattaforma. Sembrano molto interessate Amazon, già presente con il calcio europeo, e Mediaset che, forte dell'esperienza tra Europa e Coppa Italia, vuole ritornare al calcio importante.