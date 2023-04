Setterosa, inizia la nuova stagione della World Cup

Inizia da Rotterdam in Olanda la nuova stagione del Setterosa.

Da domani a fino a giovedì si svolge la prima tappa della nuova World Cup di pallanuoto, la prossima ad Atene dal 19 al 21 aprile. Una nuova formula che prevede due gironi all'italiana. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme a Stati Uniti, Spagna e Cina. Tutto in vista della Super Final di Long Beach dal 23 al 25 giugno, dove si presenteranno le prime due formazioni qualificate di ciascun raggruppamento.

Il commissario tecnico delle azzurre, Carlo Silipo, prevede delle “difficoltà oggettive", in quanto la prima tappa è inserita tra le finali di Champions League ed i quarti di finale scudetto. Il ct cerca di definire il programma anche i vista degli impegni agonistici del futuro: "La condizione non sarà ottimale perchè ci raduneremo subito a ridosso della partenza del 10 aprile e il giorno stesso conto avremo uno scrimage con l'Ungheria. Poi il giorno dopo si gioca subito contro la Cina. Prevedo delle difficoltà oggettive perchè questa prima tappa è inserita tra le finali di champions legaue e l'invio dei quarti di finale scudetto. Non c'è stato modo per prepararla al meglio e poi giocheremo con le migliori formazioni al mondo come Stati Uniti e Spagna".

L'esordio è previsto per domani, alle ore, 16 conto la Cina, mercoledì alle 14 sfida contro la Spagna, giovedì alle 20.30 contro gli Stati Uniti. Le azzurre che scenderanno in vasca sono: Silvia Avegno, Lucrezia Cergol, Emma De March, Giusy Citino, Caterina Banchelli (portiere), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere, Luna Di Claudio, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli (portiere), Dafne Bettini, Veronica Gant e Claudia Marletta.