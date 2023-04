Shoah, il presidente Steinmeier a Varsavia: "Chiedo perdono per i crimini commessi dai tedeschi"

Nel giorno dell'80esimo anniversario della rivolta del ghetto di Varsavia, la Germania, attraverso le parole del presidente Frank-Walter Steinmeier, chiede perdono per i crimini commessi dai tedeschi.

"I tedeschi hanno perseguitato, schiavizzato e assassinato gli ebrei d'Europa e gli ebrei di Varsavia con una crudeltà e una disumanità per le quali non abbiamo parole. Oggi mi trovo di fronte a voi e chiedo perdono per i crimini che i tedeschi hanno commesso qui", ha detto Steinmeier, partecipando alle celebrazioni insieme ai presidenti di Polonia, Andrzej Duda, e Israele, Izchak Herzog. Steinmeier è il primo capo di Stato tedesco ospite della commemorazione a pronunciare un discorso davanti al monumento agli Eroi del Ghetto.

"Sono davanti a voi oggi e vi chiedo perdono per i crimini che i tedeschi hanno commesso qui", ha aggiunto il presidente tedesco, esprimendo il suo sentimento di "lutto e umiltà".

Steinmeier ha sottolineato il fatto che i tedeschi sono consapevoli della loro responsabilità e del compito che i sopravvissuti e i morti hanno lasciato alle nuove generazioni. "Lo accettiamo. Per noi tedeschi la responsabilità di fronte alla nostra storia non conosce confini. Rimane il nostro promemoria e la nostra missione nel presente e nel futuro", ha commentato il presidente tedesco, ricordando che la lezione più importante della storia della Germania è "Mai più!". Il che significa che non dovrebbe esserci una guerra criminale di aggressione come quella della Russia contro l'Ucraina in Europa. "Mai più, ciò significa: siamo fermamente dalla parte dell'Ucraina, insieme alla Polonia e agli altri nostri alleati", ha affermato.

Durante la cerimonia il presidente tedesco ha attaccato duramente il suo omologo russo Vladimir Putin:"Ha violato il diritto internazionale, messo in dubbio i confini, commesso furti di terre, inflitto sofferenze incommensurabili, violenza, distruzione e morte agli ucraini", ha dichiarato.