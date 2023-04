Silvio Berlusconi ricoverato con affanno respiratorio in terapia intensiva

Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Una settimana fa il presidente di Forza Italia era stato dimesso dall'ospedale dopo alcune visite di controllo.

L'ex presidente del Consiglio, secondo quanto riferiscono diverse agenzie stampa, sarebbe nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica.

Berlusconi è arrivato con affanno respiratorio. E' in stato stazionario ma vigile.

L'ex premier era stato dimesso il 30 marzo. In precedenza, era stato ricoverato nel gennaio del 2022 per controlli della durata di otto giorni, sempre al San Raffaele. Messaggi bipartisan di pronta guarigione in queste ore dal mondo politico e istituzionale.

Tajani: “Berlusconi parla”

"Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente", ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.