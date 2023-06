Silvio Berlusconi, da presidente più vincente della storia del Milan al "sogno" del Monza

Silvio Berlusconi , non solo la politica, la storia sportiva di Silvio Berlusconi è legata a doppio filo ai colori rossoneri, 31 anni da proprietario del Milan, dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017. Il Cavaliere, salva dal fallimento il club e lo porta sul tetto più alto del mondo. Il Milan mai prima di allora nella sua storia, aveva conosciuto successi così grandi e se è vero che nel calcio, come in altri sport i numeri contano, 29 trofei vinti in tutto, 26 presidenza Berlusconi, 3 vicepresidenza vicaria di Adriano Galliani . Gli anni della presidenza Berlusconi a Milanello sono stati gli anni dei grandi giocatori e dei grandi allenatori, passano sulla panchina dei rossoneri tutti i più grandi, Sacchi, Capello, passando per Zaccheroni, Ancelotti e Allegri . Tecnici e giocatori vincenti per un ciclo, quello rossonero, rimasto nella storia per trofei vinti e qualità di gioco. Otto scudetti tra il 1987 e il 2011, cinque Champions League, una coppa Italia, sei supercoppe italiane, due coppe intercontinentali, una coppa del mondo per club . Il suo ciclo vincente sarà caratterizzato infatti dall'acquisto di giocatori di qualità e di esperienza, mix essenziale per portare il club in alto. Tra tutti i giocatori in rossonero spiccano gli olandesi Gullit e Van Basten e poi Weah , Shevchenko e Kakà . Tutti top player che conquisteranno il pallone d'oro. Solo Van Basten conquista il prestigioso premio 3 volte. Il presidente fin da subito instaura con i giocatori un rapporto di stima e di affetto.

Adriano Galliani viene nominato Amministratore delegato e di Ariedo Braida Direttore generale. La nuova società punta innanzitutto al risanamento del bilancio, in grave perdita nelle precedenti gestioni e ad un ringiovanimento della rosa e al rilancio della squadra su palcoscenici internazionali. La stagione 1985/86 si chiude con un deludente 7° posto, ma in estate inizia la rivoluzione. In panchina è confermato 'Il Barone' Nils Liedholm , cui è affidato il compito di guidare la squadra in un anno di difficile, di transizione. Acquisti importanti per rilanciare il club: Roberto Donadoni, giovane talento bergamasco strappato alla Juventus e costato 10 miliardi di Lire. In arrivo anche Daniele massaro dai Viola. Ma Liedholm viene esonerato per il calo della squadra in un momento complicato e “sua Emittenza” affida la squadra a Fabio Capello , allora allenatore della primavera rossonera. Con il nuovo allenatore in panchina il Milan conquista il quinto posto e si qualifica per la Coppa UEFA.

Nel 1985 il nome di Berlusconi inizia a circolare con insistenza negli ambienti calcistici come potenziale acquirente del Milan . Il club di Milanello arriva da due stagioni in serie B, la FIGC riconosce delle irregolarità finanziarie nella gestione societaria di Giussy Farina, versa in cattive acque dal punto di vista economico e il club rischia grosso (messa in mora). Elusi i versamenti, la società non ha versato i contributi IRPEF per i giocatori. Farina, rassegna le proprie dimissioni, ratificate poi all'Assemblea dei soci l'8 gennaio. Varie cordate si alternano, e alla presidenza del club, in attesa di un acquirente, viene nominato Rosario Lo Verde, che sarà il numero uno meno duraturo della storia rossonera, con appena 51 giorni di presidenza.E l'unico che fa sul serio sembra proprio Berlusconi, che si rivela realmente interessato all'acquisto. Alle trattative sono presenti, oltre al Cavaliere, il fratello Paolo, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Il giorno della firma, 10 febbraio 1986. Qualche giorno dopo Silvio Berlusconi diventa ufficialmente proprietario del Milan. Il 24 marzo, diventa il 21° presidente della storia rossonera. Si apre l'era Berlusconi.

La scommessa Sacchi e il trio olandese

Il primo colpo internazionale di Berlusconi presidente è Claudio Borghi, talentuoso fantasista argentino affermatosi con Argentinos Juniors e Nazionale. Il Milan lo paga 3 miliardi e mezzo per strapparlo ancora una volta alla Juventus, e successivamente sborsa 13 miliardi e mezzo, cifra all'epoca da record, per Ruud Gullit dal PSV Eindhoven e un miliardo e 800 milioni per Marco Van Basten dall'Ajax. Il tutto ancor prima che inizi la stagione La stagione 87/88 sarà quella della svolta. Questa per rossoneri sarà la stagione della svolta. Il giovane tecnico del Parma, Arrigo Sacchi è la scommessa, scelto per guidare la rivoluzione rossonera. Berlusconi gli dà piena fiducia, tanto che sarà lui, con due soli stranieri schierabili, a decidere di mandare Borghi al Como e a chiedere l'acquisto di Carlo Ancelotti e Angelo Colombo. Il presidente chiede il bel gioco e Sacchi lo accontenta, Al termine di un'entusiasmante duello testa a testa con il Napoli di Maradona, il Diavolo si impone al San Paolo per 3-2 e il 15 maggio 1988 vince il suo 11° Scudetto, il primo titolo importante dell'era Berlusconi.Arriva il terzo olandese Frank Rijkaard. Con il centrocampista il Milan acquisisce ulteriore solidità e punta al successo internazionale. Il 24 maggio 1989 la squadra milanese travolge 4-0 al Camp Nou la Steaua Bucarest e vince la Coppa dei Campioni, la terza della sua storia, quasi 20 anni dopo l'ultima, con due doppiette di Gullit e Van Basten. A fine anno arriva anche la Supercoppa italiana con un 3-1 in finale alla Sampdoria. Nella stagione seguente 89/90 i milanisti si confermano in Coppa dei Campioni. Vincono per 1-0 in finale sul Benfica e prima si aggiudicano la Supercoppa Europea superando il Barcellona e la Coppa Intercontinentale.I rossoneri sono sul tetto del mondosul tetto del Mondo. L' era sacchi è agli sgoccioli la squadra è logora ma nella stagione 90/91 bissa i successi nella Supercoppa Europea, contro la Samp e nella Coppa Intercontinentale, contro l'Olimpia Asunción. L' abbandono del campo a Marsiglia dopo lo spegnimento di alcuni riflettori costa al Milan la squalifica per un anno dalle Coppe. Sacchi ai ferri corti con la squadra, anche a causa dei suoi metodi di allenamento, decide di lasciare il Milan per tentare l'avventura da Commissario tecnico della Nazionale azzurra.

Capello da record

Tecnico nuovo, nuovo gioco. Con Fabio Capello in panchina, nella stagione 91/92 inizia un nuovo corso per il Milan. La squadra trova nuove motivazioni e domina il Campionato di Serie A, che si aggiudica senza nessuna sconfitta e con 74 goal segnati. Vince la Supercoppa Italiana in estate si conferma campione d'Italia per il secondo anno di fila. Purtroppo la stagione iniziata bene finisce male, finale amara in Champions League, il Marsiglia che sconfigge i rossoneri 1-0 con un goal di Boli. I Diavoli comunque stabiliscono un record, 58 partite senza sconfitte. Nella stagione 93/94 il Milan, sotto richiesta del presidente, vince il 3° Scudetto di fila (14° titolo) e la Supercoppa italiana, vince in finale la Champions League (5° trofeo) ad Atene travolgendo 4-0 il Barcellona di Cruijff. Dal mercato arrivano Panucci, Desailly, Raducioiu e Brian Laudrup, mentre Gullit e Rijkaard salutano. Sconfitta contro il Parma nella Supercoppa europea. Nella stagione seguente il Milan di Capello si aggiudica comunque Supercoppa Italiana e Supercoppa europea rispettivamente contro Sampdoria e Arsenal. La brutta sconfitta in Coppa Intercontinentale contro il Velez Sarsfield, e la successiva in finale di Champions League contro l'Ajax, segnano il declino di una squadra fantastica. L'anno seguente è il turno di un altro campione, George Weah veste la maglia rossonera e grazie alle sue reti i Diavoli conquistano il 15° Scudetto.

Il Milan di Zaccheroni

Per i rossoneri, il biennio 1996-1998, si rivela amaro e senza soddisfazioni. Tabarez prima e i ritorni di Sacchi e Capello dopo, non riescono a rilanciare il progetto. La fascia da capitano dopo gli addii di Baresi e Tassotti, passa sul braccio di Paolo Maldini, che diventa icona e leader del nuovo Milan. Ma la squadra con un 11° e un 10° posto vive alcune stagioni buie. La stagione 98/99 è quella del riscatto, Berlusconi sceglie un nuovo allenatore, è Alberto Zaccheroni provenienza Udinese dove ha svolto un grandissimo lavoro. L'allenatore romagnolo dopo le prime difficoltà, soprattutto con il presidente a causa del modulo, riporta il tricolore a Milanello. A Milano arrivano giocatori top, Andriy Shevchenko e Serginho. Nel 2000 è la volta di Gennaro Gattuso, nel 2001 di Andrea Pirlo, Manuel Rui Costa e Pippo Inzaghi. Nel 2001 finisce il periodo del tecnico romagnolo sulla panchina dei rossoneri la sua strada si separa da quella del Milan.

Il Milan di Ancelotti

La nuova svolta per il Milan arriva nel 2001 arriva Carlo Ancelotti, ex centrocampista rossonero, prende il posto dell'esonerato allenatore turco Terim. Nuovi innesti per i rossoneri, arrivano campioni del calibro di Alessandro Nesta, Clarence Seedorf e Rivaldo. Al termine della stagione 2002/03 il Milan vince la settima Champions League della sua storia, la 4ª del patron Berlusconi battendo ai rigori nella finale di Old Trafford la Juventus di Lippi. Paolo Maldini solleva da capitano il suo primo titolo internazionale. Ancelotti vince in Coppa Italia contro la Roma, trofeo che mancava nel palmarés durante la gestione del presidente rossonero. l'anno seguente il Milan perde la Supercoppa contro la Juve e cade in Coppa Intercontinentale contro il Boca Juniors, mentre vince la Supercoppa Europea a spese del Porto. Champions League da scordare, eliminati dal Deportivo La Coruña, ma i rossoneri di Ancelotti, comunque si consolano con la vittoria dello Scudetto, il 17° della loro storia e il 7° per Berlusconi. Nella stagione 2004/05 in Champions League, i rossoneri cadono in finale ad Istanbul contro il Liverpool ai rigori dopo una rimonta dei Reds da 0-3 a 3-3. Anche con Ancelotti i rapporti sono difficile, il presidente dice sempre la sua, l'allenatore di Reggiolo al momento delle scelte decide sempre autonomamente. Nel 2005/06 la squadra approda in semifinale di Champions League, tuttavia lo scandalo Calciopoli conduce ad una forte penalizzazione in classifica (30 punti). Il club resta comunque in Serie A e nel 2006/07 vive il suo ultimo anno di gloria internazionale: ad Atene ottiene la rivincita sul Liverpool, e con una vittoria per 2-1 conquista la 7ª Champions League, 5ª dell'era Berlusconi. Intnto “Sua Emittenza” per conflitto di interessi deve lasciare la carica da presidente nel biennio 2004-06. Il patron, tornato a ricoprire la carica di presidente effettivo dal 2006 al 2008, supera Piero Pirelli come presidente più longevo della storia del Milan con 20 anni di militanza. Dopo la vittoria di un'altra Supercoppa Europea 3-1 al Siviglia e il Mondiale per club 4-1 al Boca Juniors dal 2008 lascia nuovamente la carica di presidente, il braccio destro Galliani a vicepresidente vicario. Ma i colpi di mercato non finiscono, seppur nella fase calante della sua carriera arriva Ronaldinho, non più un trascinatore ma in grado di deliziare i tifosi con i suoi grandi colpi.

Allegri e l'ultimo scudetto di Berlusconi

Ancelotti lascia nel 2009 le redini del Milan a Leonardo, la squadra è comunque in Champions League. Il tecnico brasiliano guida la squadra al 3° posto nel 2009/10, poi nel 2010 arriva a Milanello Massimiliano Allegri che conquista l'ultimo Scudetto dell'era Berlusconi. Il capitano Paolo Maldini si ritira, Ambrosini nuovo capitano, arrivano Robinho, Van Bommel, Kevin-Prince Boateng, Cassano e Ibrahimovic, e l'allenatore livornese, dopo i quattro scudetti dell'Inter, conduce la squadra al 18° titolo a distanza di 7 anni dall'ultima volta. Sarà l'8° e ultimo conquistato nell'era Berlusconi. Dal 2012 Berlusconi diventa presidente onorario, gli attriti con il tecnico livornese emergono prepotentemente, la squadra disputa la Champions League per altri 2 anni. Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona, sarà l'inizio della fine per la gestione Allegri. La partita termina con un netto 4-0 per il Barcellona, i blaugrana ribaltano il 2-0 rossonero di San Siro e passano il turno. Allegri resta alla guida della Juve fino a gennaio 2014, quando dopo la sconfitta in campionato con il Sassuolo viene esonerato.

L'ultima Coppa

Periodo complicato per i rossoneri, In panchina si alternano Tassotti, Seedorf, Filippo Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi e Montella. La Champions League è una chimera.Il patron del Milan matura col tempo l'intenzione di cedere la società ad un gruppo che possa rilanciarla e riportarla ai livelli che competono al club. Intanto, nel 2016, c'è Montella in panchina, i Diavoli battono 4-3 ai rigori la Juventus di Allegri e tornano a conquistare un trofeo, la Supercoppa italiana, che sarà l'ultima dell'era del Cavaliere. Aprile 2017, data importante dell'era Berlusconi, c'è il closing che segna la fine dell'età d'oro del Milan sotto il Cavaliere e il passaggio ad una cordata cinese guidata da Yonghong Li. Il palmarés da proprietario/presidente del Milan: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee. Non male Presidente.