Sinner salta anche Madrid. Nulla di preoccupante per l'altoatesino. Al top per il Foro Italico

La decisione era nell'aria. Jannik Sinner ha deciso di non giocare il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, non parteciperà al torneo di Madrid. Sinner ha iniziato la stagione giocando moltissimo, partite e soprattutto vittorie che lo hanno portato stabilmente tra i primi 10 del ranking mondiale, numero 8 per l'esattezza.Dopo gli Australian Open, Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami e Montecarlo, giocando sempre almeno in semifinale.

Momento difficile dal punto di vista fisico, Jannik infatti si era tirato fuori da Barcellona, prima della sfida ai quarti di finale contro Lorenzo Musetti, a causa di un’influenza oltre a problemi di allergia. Un malessere che si è palesato nell’ultima partita giocata dall’altoatesino, contro Nishioka, vinta in tre set. Auto esclusi per problemi fisici anche Nadal, Berrettini e Djokovic. L’obiettivo dell'azzurro è essere al 100% al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia, torneo che avrà inizio il 10 maggio.

Il torneo di Madrid, in programma dal 26 aprile.