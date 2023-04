Smog, in Europa oltre 1200 vittime tra bambini e ragazzi

Allarme smog in Europa e in Italia, dove la Pianura Padana si conferma tra le aree più inquinate del vecchio continente. I numeri stavolta riguardano però i ragazzi: ogni anno oltre 1.200 minori sono vittime dell'inquinamento accumulato nei ventisette Paesi Ue e in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia.

La stima arriva dall'Agenzia europea dell'Ambiente che, nel suo ultimo rapporto, reclama dai governi politiche specifiche per la protezione di bambini e adolescenti, come la creazione di "zone di aria pulita" intorno alle scuole. Nei pressi degli istituti scolastici di verde in Europa al momento ce n'è infatti ben poco.

Scuole e aree verdi

In media, stando ai dati, poco più del 10% dell'area entro un raggio di 300 metri dalle strutture educative è green, e solo il 6% è coperto da alberi. Le scuole con i dintorni più verdi tendono ad essere nel nord Europa. In Italia, in città come Milano, Bari e Napoli meno del 5% dell'area entro 300 metri dalle scuole è verde. Va meglio a Roma, Firenze e Bologna, dove la percentuale è tra il 5 e il 10%.

Le città più inquinate

Ma il nostro Paese non se la cava affatto bene nemmeno in generale. Cremona è tra le città europee con la più alta concentrazione di particolato sottile nell'aria (Pm2,5), piazzandosi al 372esimo posto. Peggio fanno solo le stazioni di monitoraggio di Piotrkow Trybunalski e Nowi Sacz, in Polonia, e di Slavonski Brod in Croazia. Padova è 367esima. Bergamo, Piacenza, Brescia e Venezia occupano le posizioni dalla 356 alla 359, Milano la 349. Roma è 257esima, Napoli 241esima.