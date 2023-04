Spara a bambina e genitori per un pallone in cortile, arrestato il sospetto

Si è consegnato agli agenti di Polizia l'uomo sospettato di aver sparato a una vicina di casa di 6 anni e ai suoi genitori in North Carolina dopo che un pallone da basket era finito nel suo cortile di casa. L'uomo si trova attualmente in stato di fermo nella contea di Hillsborough, in Florida e oggi stesso dovrebbe comparire di fronte a un giudice.

La polizia aveva messo una taglia da mille dollari sul 24enne Robert Louis Singletary, accusato di tentato omicidio, aggressione armata e possesso di arma da fuoco con intento criminale. Singletary, che era noto per le frequenti sfuriate contro i bambini del quartiere, si era dato immediatamente alla fuga. Il padre della bimba è ancora ricoverato all'ospedale di Charlotte con problemi polmonari e una perforazione al fegato, mentre la piccola è stata dimessa.

"I piccoli giocavano a pallacanestro, una palla è rotolata in quel cortile e sono andati a prenderla", ha detto il vicino Jonathan Robertson a Wbtv, emittente affiliata alla Cnn, "non ci saremmo mai aspettati che qualcuno avrebbe sparato tra tutti quei bambini", ha detto. “Voglio dire, è stato folle”.

“Questo tipo di violenza non reggerà. Abbiamo condotto durante la notte una ricerca su larga scala per Mr. Singletary e continuiamo a cercare. La mia priorità numero uno come capo è assicurarmi che ognuno dei nostri concittadini sia al sicuro”, ha affermato il capo del dipartimento di Polizia, Stephen M. Zill.

È il quarto caso in pochi giorni, negli Stati Uniti, in cui persone giovani vengono ferite o uccise per essersi trovate casualmente nel posto sbagliato. Un uomo di 84 anni ha ferito alla testa Ralph Yarl, un 16enne afroamericano che aveva suonato per sbaglio alla sua porta. In una località rurale dello stato di New York un uomo ha sparato contro un'auto entrata, sempre per sbaglio, nella sua proprietà uccidendo una ragazza di 20 anni. Ed infine in Texas due ragazze, che rientravano dagli allenamenti da cheerleader, sono state ferite dopo aver aperto la portiera di un'auto sbagliata.