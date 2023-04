Domenica di sangue negli Stati Uniti: sparatorie in Alabama, Pennsylvania e Kentucky

Almeno quattro adolescenti sono rimasti uccisi in una sparatoria durante una festa di compleanno a Dadeville, in Alabama, la notte scorsa. Inizialmente era stato riportato dai media americani che i morti fossero sei. Oltre 20 le persone ferite. La polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 10.30 pm nello studio di danza Mohagany Masterpiece, la polizia non ha rivelato alcuna informazione riguardante l'omicida.

“Condivido il dolore della gente di Dadeville e dei miei concittadini dell'Alabama. Il crimine violento NON ha posto nel nostro stato e restiamo aggiornati dalle forze dell'ordine man mano che emergono i dettagli ", ha dichiarato la governatrice dell'Alabama Kay Ivey sui social media.

Dadeville, che ha una popolazione di circa 3.200 persone, è in Alabama orientale, circa 57 miglia (92 chilometri) a nord-est della capitale Montgomery.