La sperimentazione nelle scuole: i cani diagnosticano il Covid con l'olfatto nel 90% dei casi

Utilizzare lo straordinario olfatto dei cani per diagnosticare il Covid: in uno studio condotto in California su 1.558 studenti di 27 scuole, alcuni cani accuratamente addestrati sono riusciti a riconoscere i ragazzi positivi al virus nel 90% dei casi, solo “sniffandone” le caviglie. La ricerca e stata realizzata dal dipartimento di salute pubblica dello Stato, dal gruppo Kaiser Permanente e dalla associazione che addestra cani “Early Alert Canine”.

Si tratta - secondo il rapporto - di una importante conferma, tangibile e scientificamente confermata, delle varie segnalazioni sulla capacità dei cani di riconoscere il Covid. La ricerca, pubblicata su JAMA Pediatrics (Il Journal of the American Medical Association è una rivista scientifica peer-reviewed di ambito medico pubblicata dalla American Medical Association) specifica che nei test i cani hanno correttamente diagnosticato 383 ragazzi infetti e ne hanno mancati 18. Durante la sperimentazione, i ragazzi erano schierati in piedi a distanza di metri l'uno dall'altro e giravano le spalle ai cani, in modo da proteggere la privacy di chi venisse “diagnosticato” positivo al Covid dai cani.

Gli amici a quattro zampe erano stati addestrati a sedersi quietamente per un paio di minuti di fronte ai malati nei casi in cui annusassero il virus Sars-Cov2. Così hanno fatto, alle spalle dei ragazzi. Naturalmente ci sono anche state voci contrarie a questa sperimentazione, denunciando che i ragazzi sarebbero trattati come criminali e che potrebbero rimanere turbati dall'essere messi in fila e “denunciati" pubblicamente davanti agli altri bambini. Bambini che potrebbero essere indicati come untori e principali responsabili della diffusione del virus.