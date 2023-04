Spezia-Monza 0-2, terza vittoria consecutiva per i lombardi. Per i liguri è notte fonda

Lo Spezia non prende ossigeno. I liguri agli ordini di mister Semplici dovevano portare a casa il bottino pieno per allontanarsi dal Verona terzultimo, ma il Monza è stato di tutt'altro avviso e ha conquistato il terzo successo consecutivo. I padroni di casa non sono stati concreti davanti a Di Gregorio e ora, alla luce della vittoria del Lecce sull'Udinese, crescono le preoccupazioni.

La contesa. Al 3' il Monza prova a tirare in porta con Mota: esce molto bene Ampadu dalla retroguardia. Al 12' uno-due tra Bastoni e Verde; cross al centro sul quale Shomurodov non riesce a colpire come vorrebbe. Al 18' Di Gregorio strepitoso. Il portiere brianzolo salva su Kovalenko che, da pochi metri, poteva fare decisamente meglio. Tre minuti dopo gli ospiti si portano in vantaggio al primo affondo: Ciurria tira fuori dal cilindro una grande conclusione che non lascia scampo a Dragowski.