Spunta blu su Twitter? Solo se paghi o se piaci a Elon Musk (come LeBron James o Stephen King)

Addio spunte blu su Twitter. Ma non per tutti. Per chi paga, ovviamente, le spunte restano. E per chi non paga no… tranne per chi sceglie il patron Elon Musk.

Mr Twitter, reduce dall' esplosione in volo del razzo che trasportava la sua Starship in sperimentazione, ha fatto sapere che al momento ha deciso di offrire la spunta blu a qualche personaggio noto. A sua insindacabile scelta. Infatti le spunte blu sono rimaste ad esempio alla star del basket LeBron James, che però ha dichiarato a The Verge di non aver pagato nulla. E anche allo scrittore Stephen King che ha dichiarato di non aver pagato nulla e di non aver neanche fornito il suo numero di cellulare (come dichiara Twitter nel testo informativo delle spunte).