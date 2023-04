Stadio As Roma, il sindaco capitolino Gualtieri annuncia: "Siamo in dirittura d'arrivo"

Il sindaco di Roma Gualtieri ha sempre considerato una parte importante del suo programma il nuovo stadio della As Roma. Sta lavorando insieme ai Friedkin per il progetto a Pietralata, dove esiste una concreta possibilità di costruire un'opera di questo tipo. "Siamo in dirittura d'arrivo per l'esame dell'assemblea capitolina e della delibera di giunta che riconosce l'interesse pubblico e quindi consente di partire con questo grandissimo progetto, non solo di costruzione di uno stadio ma anche di rigenerazione di un quadrante della città. Appena ci sarà il voto si concluderà una parte molto rilevante della procedura, in tempi molto più rapidi che nel passato, e quindi la società dovrà presentare il progetto definitivo tenendo conto delle prescrizioni che la delibera prevede".

Si aggiungono anche le dichiarazioni del Capogruppo della Lista Civica Gualtieri Giorgio Trabucco e del Presidente della Commissione urbanistica Tommaso Amodeo. "Durante la Commissione sono stati illustrati diversi emendamenti, frutto di un importante lavoro di tanti colleghi consiglieri, tutti volti a migliorare il progetto iniziale. Sono stati analizzati soprattutto gli aspetti fondamentali legati ai parcheggi, alla mobilità pubblica e ciclopedonale, al sistema viario e all'acustica, con particolare attenzione alla vicinanza con l'ospedale Sandro Pertini. Con la costruzione dello stadio ci sarà un importante intervento di rilancio e rigenerazione che interesserà il quartiere di Pietralata e l'area est di Roma. L'infrastruttura farà inoltre da vero e proprio volano per l'economia della Città".