Vent'anni fa a Baghdad gli iracheni e gli americani abbattevano la statua di Saddam Hussein

Esattamente vent’anni fa, nel pieno della Seconda guerra del Golfo, uno dei simboli del regime di Saddam Hussein veniva abbattuto dall’inesorabilità degli eventi, immortalando in un’immagine storica un passaggio epocale: la caduta della statua del Rais, buttata giù tra grida di giubilo della folla con l'aiuto di un carro armato americano. La statua del dittatore si trovava in piazza del Paradiso (Firdous square) ed era considerata uno degli emblemi della dittatura, innalzato per celebrare la gloria del tiranno e del partito Ba’th, il suo movimento.

Ci vollero quasi due ore perché la statua, rappresentazione di un regime in disfatta sotto l'incalzante avanzata degli americani, precipitasse con lentezza al suolo, prima di spezzarsi e cadere a terra, dove una piccola folla di iracheni la calpestò saltandoci sopra.