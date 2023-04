Stoltenberg: "Il posto dell'Ucraina è nella Nato ma ora la priorità è sostenerla"

"Il posto dell'Ucraina è nella Nato. I membri sono d'accordo. Ma la priorità ora è che l'Ucraina prevalga in questa guerra. Proprio per questo motivo dobbiamo continuare a sostenerla militarmente".

Queste le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima di intervenire all’incontro del Gruppo di contatto per l'aiuto all'Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania.

“Le guerre sono, per loro natura, imprevedibili. Per questo la Nato ha ribadito la necessità di restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha aggiunto.

Prima ancora, quindi, dell’annessione possibile alla Nato, Stoltenberg ha ribadito il bisogno di sicurezza dell’Ucraina dato che “nessuno può dire quando e come questa guerra finirà. Ma quello che è certo è che quando finirà dobbiamo assicurarci che la storia non si ripeta e che la Russia non possa attaccare di nuovo l'Ucraina. Anche dopo la fine della guerra dobbiamo assicurarci che l'Ucraina abbia le risorse e il deterrente militare per difendersi e per assicurare una pace duratura".

Un affondo, poi, a Putin che, secondo il segretario generale della Nato ha commesso “una serie di grandi errori strategici quando ha invaso l'Ucraina. Prima di tutto, ha sottovalutato la forza degli ucraini. Pensava di controllare Kiev e l'Ucraina in pochi giorni. Poi ha sottovalutato la Nato e i suoi alleati. E ora è in Ucraina da più di un anno, e non ha il controllo che aveva pianificato".

Gli alleati, nel frattempo, sono in stretto contatto sulle consegne dei jet a Kiev, tra gli argomenti dell’incontro di oggi: “Polonia e Slovacchia consegneranno i Mig29. C'è un confronto continuo con gli alleati e i partner sui vari tipi di jet. È però importante non pensare solo a nuovi tipi di aiuti, ma anche a come sostenere quelli già consegnati".

Lloyd Austin: “Difesa aerea, munizioni e vicini i temi di oggi”

La questione delle armi è stata ripresa anche da Lloyd Austin: "L'Ucraina ha bisogno di munizioni e ha bisogno della nostra protezione soprattutto per difendere le sue infrastrutture". Il segretario della Difesa degli Usa, aprendo il gruppo contatto sull'Ucraina, ha quindi fornito i dati di quanto sia costato il sostegno a Kiev in questo anno: “Finora sono stati forniti 35 miliardi di dollari in assistenza di sicurezza all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa”.

Austin ha ricordato il recente stanziamento Usa di 325 milioni di dollari in armi per l'Ucraina. "In questo pacchetto sono incluse più munizioni per HIMARS, addizionali munizioni da 155 mm. e da 105 mm. e ulteriori capacità anti-tank", ha detto ancora il capo della difesa Usa.

In totale, secondo quanto ha riferito Austin, i membri del Gruppo di contatto "hanno fornito oltre 55 miliardi di dollari in assistenza di sicurezza per l'Ucraina". Si tratta - ha aggiunto - "di un incremento di dieci volte rispetto alla prima volta che ci siamo incontrati".