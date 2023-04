Strage di Erba, depositati gli atti per riaprire il caso: "Intercettazioni e testimonianze inedite"

Il sostituto Pg di Milano Cuno Tarfusser ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni e all'avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa, per l'eventuale riapertura del caso sulla strage di Erba.

Per questo crimine sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, accusati di aver ucciso l'11 dicembre del 2006- a colpi di coltello e spranga, per motivi legati a liti di vicinato- Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni, Youssef Marzouk, della nonna del piccolo, Paola Galli, e della vicina di casa Valeria Cherubini.

In particolare, la relazione del Pg dovrà essere valutata dal procuratore Nanni e dal suo 'braccio destro' Tontodonati. Spetta a loro la decisione finale se unire la loro richiesta all'istanza di revisione del processo che i difensori di Olindo e Rosa sono in procinto di presentare a Brescia. La richiesta di revisione, più volte annunciata, si basa su intercettazioni e testimonianze che sarebbero inedite.