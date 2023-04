Strage di Erba, nuova istanza di revisione da parte della difesa. Spuntano due nuovi testimoni

"Era l'ottobre del 2018, avevo scritto questo. Speravo fosse finita ma ci risiamo. Noi non diremo nulla. Non parleremo più con giornali o altro. Questo era e rimane il nostro pensiero…", scrivono in un lungo post sui social.

Per quanto riguarda i nuovi testimoni che la difesa intende presentare, l'avvocato fa sapere: Uno "mai sentito all'epoca dei fatti" è un uomo che "risiedeva nella casa della strage, poi arrestato per traffico internazionale di stupefacenti che faceva parte dei fratelli di Azouz" Marzouk, il marito di Raffaella Campagna, una delle quattro persone uccise l'11 dicembre 2006 insieme al figlio di due anni Youssef. "Ha riferito di una faida con un gruppo rivale, nella quale anche lui è stato ferito con un'arma da taglio" e inoltre ha detto che la casa della strage "era la base dello spaccio che veniva effettuato nella vicina piazza del mercato e il posto dove erano depositati gli incassi".

Dopo la richiesta di revisione sulla strage di Erba proposta dal procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, il pool di difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo, presenterà la propria istanza di revisione del processo a Brescia.

"Purtroppo la superficialità - si legge su Facebook - è meno faticosa del pensiero consapevole, ed essendo quindi più facile, trova spesso terreno fertile in persone incapaci di capire che qualcuno sta vendendo delle menzogne spacciandole per verità, manipolando, omettendo, ricucendo ad arte…perché è più facile farsi convincere che capire". E dopo tre gradi di giudizio resta il dolore dei parenti "con una vita o quello che ne rimane di essa" che lottano contro un meccanismo non solo difficile, "ma profondamente ingiusto - premeditazione - movente - confessioni (che io chiamerei rivendicazioni) - testimone oculare - tracce ematiche -intercettazioni - ammissioni annotate in carcere potreste anche non essere convinti di qualcuna di queste cose, ma non potete credere che tutto sia davvero frutto di un complotto", scrivono Pietro e Beppe Castagna.

"Ora, non sta a noi, né difendere la procura, né gli inquirenti, né il loro operato, consentiteci di difendere però la verità, che per noi è solo una, consentiteci di essere indignati e increduli nel sentire gente che definisce i colpevoli come innocenti vittime di una giustizia sommaria e faziosa, definiti addirittura come 'un gigante buono e una gracile signora'" che "hanno ucciso brutalmente nostra madre, nostra sorella, nostro nipotino, la signora Valeria, hanno tentato di uccidere il signor Mario, spezzando pochi anni dopo la sua vita e la vita di nostro padre, facendo vivere a me e a Beppe, a Elena e Andrea Frigerio un incubo continuo. La superficialità è meno faticosa del pensiero consapevole e chi sfrutta questa debolezza di molti solo per fare audience o per crearsi carriere o visibilità, è un vigliacco".

